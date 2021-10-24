ضبط 4 أشخاص يتاجرون في النقد الأجنبي بالدقهلية والمنيا

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من بعض المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبي الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

حجم تعاملات 1.5 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت «1,5مليون جنيه».

وفي المنيا، أكدت التحريات قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذًا من نطاق مدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

كوكتيل عملات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة مع شخصين آخرين، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية «عملات محلية - أجنبية»، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.