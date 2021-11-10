انتهاء موعد تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية غدا

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قرارا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي للمنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين، تنتهي غدا، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة، حيث نص القرار على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافيين، تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية الخميس 11 نوفمبر.

تحديث البيانات

وأوضح القرار بحسب بيان عن وزير القوى العاملة، أنّ الإدارة المختصة في الوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة في الوزارة بتلك البيانات أولا بأول .

ونصّ القرار على إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع، ما يلي:

1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.

2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل).

3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية.

4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحا بها ما يلي:

بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:

- بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الإجتماعية موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد - محل الإقامة - محل العمل - الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها).

بالنسبة للنقابات العامة:

- بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها - تاريخ الانضمام - عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدى - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.

بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي:

- بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الانضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدى.

ونص القرار على أنّه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند إكسيل، إضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة، لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة للمنظمات النقابية على المستوى القومي.