أحمد خليل يفارق الحياة قبل تحقيق أمنيته الأخيرة في «حكايتي مع الزمان»

تصدر الفنان أحمد خليل، محركات البحث «جوجل»، بعد عرض الحلقة التاسعة أمس على قناة dmc، التي تعد الأولى التي يتم عرضها بعد وفاته أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى المستشفى.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة من حكايتي مع الزمان

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة، ظهوره مع ابنته «سمر»، التي قررت أن تعترف له بكل شئ وتخبره بأنها تزوجت رغمًا عنها، وكانت تكتم بداخلها أشياء كثيرة على مدار السنوات الماضية.

كما شهدت الحلقة محاولة أحمد خليل الرجوع إلى زوجته، التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين، ومحاولًا رجائها بجملته «مش ناويين نرجع العمر مبقاش فيه»، والتي انتشرت على السوشيال ميديا.

صناع العمل ينعون أحمد خليل

ونعى صناع عمل مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان، الفنان الراحل، وتقديم إهداء خاص له قبل بداية الحلقة، كما استبدلوا صورة الفنانة ميرفت أمين على تتر النهاية بصورته؛ لوداعه.

آخر أعمال أحمد خليل

يُذكر أن الفنان الكبير أحمد خليل، شهد مشواره الفني الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، التي تعلق بها الجمهور، وكان آخرها مشاركته مع الفنانة ميرفت أمين في حكاية «حكايتي مع الزمان» إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي حققت هي الأخرى نجاحا كبيرا مع الجمهور.

أبطال حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا

حكايتي مع الزمان هي الحكاية الخامسة من مسلسل إلا أنا، بطولة الفنانة ميرفت أمين، والراحل أحمد خليل، وأشرف ذكي، حازم إيهاب، شاهيستا سعد، أمل عرفة، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، رضوى جودة، وغيرهم من الشباب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.