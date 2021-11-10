توقيع 4 اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في مجال النقل

وقعت وزارة النقل في اليوم الختامي لمعرض النقل الذكي TRANSMEA 2021 عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل البحري والموانئ الجافة والجر الكهربائي والنقل البري مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة.

مشروع رصيف 100 بميناء الدخيلة

وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وكليمنس شينج رئيس قطاع أوربا وإفريقيا لشركة هاتشيسون الصينية العالمية لتطوير الموانئ، مذكرة لدراسة التعاون المشترك في مجال انشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء السخنة مع هاتشسون الدولية للموانئ.

وأكد وزير النقل، أن مشروع رصيف 100 يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير لتحقيق الهدف الكبير بجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات، مضيفا أنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على «رصيف 100» بميناء الدخيلة، وحيث يبلغ طول الرصيف 1800 م وعمقه 17 متر وظهير خلفي بمساحة 660 ألف م2 وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه.

المحطة ستسمح باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا

ولفت إلى أن المحطة ستسمح باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترًا وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة.

وأضاف الوزير أن مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق أحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة سامكريت

وبعدها شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة سامكريت لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف، حيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب الأول اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن الجانب الثاني المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.

وصرح وزير النقل أن مدة الدراسة 9 أشهر تقوم الشركة خلالها بدراسة الجدوى المبدئية لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء سوهاج الجاف الذي سيقام على مساحة 45 فدانًا، مضيفًا أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد حرص الدولة المصرية الجديدة على تنفيذ المشروعات المتنوعة التي تخدم المواطن وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما شهد وزير النقل توقيع الاتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية ‏EC‏ للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ‏بالإسكندرية.

وقام بالتوقيع من الجانب المصـري، الدكتور مهندس، عصام عبد القادر والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن الجانب الثاني السفير مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، وفابيو جرازي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

علاقات ثنائية بين مصر وفرنسا في مجال النقل

وأكد وزير النقل، عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة في مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية في العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي‎.‎

تنفيذ مترو أبو قير «محطة مصر – أبوقير»

ووضعت وزارة النقل خطة لتحسين خدمات النقل الجماعي بالإسكندرية، بطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير «محطة مصر – أبوقير»، واستكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية لإعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الافتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق.

وأوضح «الوزير» أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع المكتب الاستشاري الفرنسى سيسترا لتحديث الدراسات الاجتماعية والبيئية وعمل تصميم مبدئي للأعمال الإنشائية التي خلصت لأن يمتد المسار بطول 14.11 كم من محطة فيكتوريا حتى ميدان المنشية ويشمل عدد 25 محطة.

وتابع: «كما سيقوم الاستشاري الفرنسي بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع المخطط تنفيذه خلال 24 شهرا»، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشرع تبلغ 363 مليون يورو، وتم توفيرها من خلال قروض من شركاء التنمية الدوليين «قرض بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وقرض بقيمة 138 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومنحة بقيمة 8 ملايين يورو من المفوضية الأوربية بالإضافة إلى 117 مليون يورو من الخزانة العامة للدولة».

تدشين شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية

كما شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل تدشين شركة جديدة لإدارة منظومة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشراكة استراتيجية بين شركة السوبر جت ومواصلات مصر باستثمارات 200 مليون جنيه وقام بالتوقيع كل من اللواء صبري عبداللطيف رئيس شركة السوبر جت والدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر.

وأضاف «الوزير»: «تم شراء 20 أتوبيسا كبيرا يعمل بالغاز كمرحلة أولى بطول 12 مترا وسعة 44 راكبا على أن تستكمل باقي أوتوبيسات العاصمة الإدارية بحافلات كهربائية وأن هذه الأوتوبيسات مزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب وأنظمة التحصيل الإلكتروني والمتابعة الإلكترونية وأنظمة التقاطر الإلكترونية وربطها بخطوط العمليات المركزية للعاصمة الإدارية COC بما يتماشى مع منظومة النقل الذكي ITS».