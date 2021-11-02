سموم الإسكندرية تحذر من مذيبات الدهون: تسبب حروق وتقرحات

حذر مركز سموم الإسكندرية، ربات البيوت والعاملين في تنظيف الأطباق من استخدام مذيبات الدهون في المطبخ، نظرا لما تسببه من مخاطر على صحة المواطنين أبرزها التعرض إلى حروق وتقرحات المعدة.

وقال مركز سموم الإسكندرية في تقرير عن مذيبات الدهون، حصلت عليه «الوطن»، أنه لا يخلو أي مطبخ في الوقت الحالي من مذيبات الدهون لوفرتها أولا ولنتائجها المرضية ثانيا، ولكن واجب الحذر عند استخدامها لما يمكن أن تسببه من مخاطر عند ملامسة الجلد والعيون، والاستنشاق، والابتلاع.

مخاطر مذيبات الدهون

وأوضح تقرير مركز سموم الإسكندرية، أن المخاطر الناتجة على الجسم من مذيبات الدهون تتمثل في: «جفاف اليدين، خدوش و حروق بسيطة، حساسية الجلد، احمرار العين، جفاف العين، حساسية العين، حساسية في الأنف والحنجرتين والرئتين، التهاب رئوي، ضيق في التنفس، بالإضافة إلى جفاف و حروق في الجهاز الهضمي، تقرحات في المعدة».

طرق الوقاية من مذيبات الدهون

- عند ملامستها للجلد إنزع الملابس الملوثة فورا، إغسل جسم المتعرض للمادة بماء جاري نظيف لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وانقل المصاب فورا الى أقرب مركز طوارئ.

-اغسل العين بماء نقي و جاري وحاول فتح العين، اونقله إلى أقرب مركز طوارئ.

- عند بلع مواد سامة: إغسل فم المريض بالماء النقي.

- اشرب كمية من الماء لتخفيف تأثير المادة السامة أو حليب لأنه يمتص المواد السامة.

-لا تجعل المريض يتقيأ خصوصا عند شرب منظفات أو مواد حارقة حتى لا يتعاظم الخطر وإذا تقيأ المريض تلقائيا اجعله منحن للأمام.

الحماية من استعمال مذيبات الدهون

- تبع التعليمات المسجلة على العبوة.

- تخزين عبوة هذه المادة في مكن مناسب وبعيد عن الأطفال.

- بعد الانتهاء من العبوة لا تستعماها لتعبئة ماء أو عصير .

- ارتداء القفازات أثناء التعامل معها