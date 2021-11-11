حظك اليوم برج الحمل الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن رجل برج الحمل قيادي بالفطرة وينجز مهامه، وهو من أكثر الأشخاص شجاعة، ويتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج ومن بينهم مولود هذا البرج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك ومن المهم أن تسترخي وترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، ويساعدك ذلك على اجتناب العيون وعدم إعلان أخبارك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.