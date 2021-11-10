حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل قيادي بالفطرة وينجز مهامه، وهو من أكثر الأشخاص شجاعة، ويتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لمشاركة الأصحاب والزملاء ويدفعك لمساعدتهم وللتعامل معهم بحيوية مبهرة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مرنا وترضى بما يقدمه لك الطرف الآخر وتستطيع أن تسعد بحياتك.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.