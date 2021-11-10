حالات تمنعك من الحصول على شقة في الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

تطرح وحدات الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، في الأيام القليلة المقبلة، وإعلان نتيجة فرز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين 2»، الذي أطلقها الرئيس السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، في إطار توفير حياة آدمية كريمة للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي

وتعد شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام بمصر، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح شقق الإعلان السادس عشر للإسكان الاجتماعي، وحالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، حالات تمنع من الحصول على شقة بالإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

حالات تمنعك من الحصول على شقة بالإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

وهناك حالات تمنع من الحصول على شقة ضمن الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تتمثل في التالي:

- عدم وجود عمل، فمن خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لابد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

- بالإضافة إلى تملك فيزا المشتريات، حيث يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

- وأخيرا الحصول على قرض شخصي، فتخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يجرى إذا كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرًا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليجرى بعد ذلك متابعة التخصيص.