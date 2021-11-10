حظك اليوم برج الثور الأربعاء 10-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور ذكي وحازم، وامرأة البرج تتسم بالهدوء والصبر في كل نواحي الحياة، ويتابع العديد من الأشخاص حظهم اليوم، ويهتمون بعلم الأبراج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ينصحك الفلك ألا تبدأ جديدا وألا تدخل في مغامرة مالية أو قرارات غير محسوبة العواقب.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر في وضع معاكس قد يجعلك تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في فرض آرائك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.