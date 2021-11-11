تفاصيل الليلة الثانية عشر من مهرجان الموسيقى العربية

تتوالى ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 30؛ إذ تقام غدا الجمعة، 5 حفلات بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ضمن الليلة الثانية عشرة، والتى تضم نخبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي.

أبرز المشاركين في هذا اليوم

- على مسرح النافورة، في الثامنة مساء، تقدم النجمة جنات حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو محمد الموجي؛ تؤدي خلاله أبرز أغنياتها الجديدة والقديمة، وكذلك الأغنيات التراثية.

- يسبقها فاصلا للنجم الفلسطيني الشاب محمد عساف، وفقرة موسيقية لعازف الكمان الفنان الأردني ليث صديق، إلى جانب فقرة غنائية للفنانين إبراهيم راشد وصابرين النجيلي.

- وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، يقدم كورال أطفال الأوبرا، تحت إشراف أحمد عامر، كوكبة من مؤلفات الطرب.

على الحجار في مكتبة الاسكندرية

- وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية يقام حفل ضمن سلسلة كلثوميات، وتحييه الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة كلا من مروة حمدي وحسناء.

- وفي التوقيت ذاته بمكتبة الإسكندرية يقدم النجم علي الحجار حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان.

- وبالتزامن تستقبل أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، يسبقها فاصلا غنائيا لكل من أحمد سعيد، وحنان الخولي، ومصطفى النجدي، وأشرف وليد.

يذكر أن المهرجان كرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، خلال حفل الافتتاح، وهم الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».