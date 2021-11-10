أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية على الالتزام بقرارات وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء بشأن منع دخول الطلاب غير المطعمين أو أي شخص للحرم الجامعي بدءا من الإثنين من غير الحاصلين على تطعيم كورونا، موضحين أنه جرى البدء في تنفيذ الخطة المقررة بشأن موعد تطعيم لقاح فايزر للطلاب في الجامعات الأقل من 18 عاما، في إطار مواجهة تفشي المرض وتحصين المجتمع الجامعي من أي تحورات وارد حدوثها للفيروس والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة المرض.

موعد تطعيم لقاح فايزر للطلاب: بدأ منذ أيام

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على أن الجامعة بدأت في تنفيذ موعد تطعيم لقاح فايزر للطلاب لمختلف الكليات منذ السبت الماضي، وذلك في إطار خطة الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والصحة والأعلى للجامعات بشأن مواجهة المرض، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتهي حملة التطعيمات للقاح فايزر للطلاب الأقل من 18 عاما، غدا الخميس، منوهاً إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من دخول الحرم الجامعي الأسبوع المقبل.

رئيس جامعة حلوان: خاطبنا الصحة بتوفير 6000 جرعة لقاح فايزر

وفي السياق ذاته، كشف رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، عن موعد تطعيم لقاح فايزر للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، لافتا إلى أن عددهم يبلغ 1700 طالب بمختلف الكليات، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة تم توفير جرعات لقاح فايزر لمنحها لهم، بدءا من اليوم وغدا، لافتا إلى أنه وفقا لتعليمات وزارة الصحة فإن لقاح فايزر هو المتوافق عليه بالنسبة للفئة العمرية الأقل من 18 عاما، وفقاً لنتائج الدراسات.

وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد تطعيم لقاح فايزر للطلاب الأقل من 18 عاما بمختلف الكليات، منوهاً إلى أنه جرى عمل حصر شامل لهم ومخاطبة وزارة الصحة المصرية لتوفير لقاح فايزر والبالغ عددهم ما يزيد عن 6000 جرعة من اللقاح.