«الجامعات»: غير مسموح للطالب باختيار التطعيم.. وفايزر للأقل من 18 عاما

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» للوقاية من المرض خلال الفترة الحالية تمهيدا لتطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات ورئاسة مجلس الوزراء بدءا من الأسبوع المقبل، وكشف عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنه تنفيذا لتوجهات وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات تم إتاحة التسجيل لمن هم أقل من 18 عاما للحصول على لقاح كورونا، موضحين أنه عقب التسجيل تم البدء في تطعيمهم بلقاح فايزر مباشرة، مؤكدين على أن وزارة الصحة المصرية هي المنوطة بتحديد أنواع اللقاحات للطلاب ولغيرهم وفقاً للدراسات التي تجريها على الفئات المختلفة.

الجامعات: التطعيمات ضد كورونا متوفرة داخل الكليات

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، على أنه تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية تم إتاحة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للطلاب الأقل من 18 عاما، لافتا إلى أنه تم تطعيمهم مباشرة عقب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لافتا إلى أنه التطعيم بدء من السبت الماضي لهذه الفئة العمرية، لافتا إلى أنه تم تطعيمهم بلقاح فايزر، مؤكدا على أن غدا آخر موعد تطعيم لهذه الفئات.

و في السياق ذاته، قال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة ستبدأ اليوم في تطعيم الطلاب الأقل من 18 عاما بمختلف الكليات والبلغ عددهم نحو 1700 طالب وطالبة بمختلف الكليات، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير الجرعات المناسبة لتطعيم هذه الفئات، لافتا إلى أنه سيتنم البدء بعدد من الفئات العمرية المختلفة، مؤكدا على أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام.

الجامعات: تطعيم فايزر لمن هم أقل من 18 عاما

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن التطعيم للطلاب ولأي شخص بالجامعة يتم وفقاً للتنسيق بين كل من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والجامعات والموعد الخاصة به، وكذلك أنواع التطعيمات، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ويتم إرسالة رسالة موعد التطعيم الخاص به خلال 48 ساعة، أو يتوجه الطالب لمكاتب ومقرات التطعيمات داخل الجامعات المختلفة للحصول على التطعيم مباشرة من المختصين، مؤكدا على أن لقاح فايزر لمن هم أقل من 18 عاما، ولا يحق للطلاب اختيار نوع التطعيم.