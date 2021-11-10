تشغيل أول قطار كوري مكيف بالخط الثاني للمترو خلال أيام

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تشغيل أول قطار كوري مكيفة بالخط الثاني للمترو خلال أيام، مشيرا إلى أنّ الشركة انتهت تماما من وضع خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو، سيتم تنفيذها خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحا أنّ الشركة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر للحد من تفشي فيروس كورونا.

عبدالهادي: تطوير الخط الثاني للمترو قريبا

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّه سيتم تحديث وتطوير الخط الثاني للمترو خلال الفترة المقبلة، وأنّ القطار الكوري سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب، منوها بأنّ التشغيل التجريبي للقطار الكوري مستمر، للتأكد من عدم وجود أي معوقات أثناء تشغيله رسميا أمام الجماهير، حيث تنفذ الشركة إجراءات صارمة ضد كورونا داخل المحطات والقطارات بشكل يومي.

الخط الثاني للمترو يقل 900 ألف راكب يوميا

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنّ الخط الثاني للمترو يقل نحو 900 ألف راكب يوميا، والقطار الكوري المكيف الذي سيتم تشغيله على الخط خلال الأيام القليلة المقبلة، يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبّتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

الخط الثالث للمترو: نواصل التشغيل التجريبي للقطار الكوري

وفي اتجاه آخر، تواصل شركة RATP الفرنسية العالمية، التي تدير الخط الثالث للمترو (العتبة - عدلي منصور)، التشغيل التجريبي لأحد القطارات الكورية ضمن الـ9 قطارات التي وصلت خلال الفترة الماضية، حيث يتم التشغيل التجريبي للقطار دون ركاب، للتأكد من عدم وجود أي معوقات قبل تشغيله رسميا أمام الجماهير بالخط الثالث للمترو.

توريد 32 قطارا كوريا مكيفا للعمل بالخط الثالث للمترو

وذكرت شركة RATP الفرنسية العالمية، أنّه سيتم توريد 32 قطارا كوريا مكيفا، ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، للعمل بالخط الثالث للمترو، إضافة إلى أعمال الصيانة للقطارات لمدة 8 سنوات بتكلفة إجمالية 317 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه مصري بما يعادل 6.4 مليار جنيه.