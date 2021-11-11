«المصل واللقاح»: كورونا سيستمر حتى مع ظهور العلاج وسيتحول لفيروس موسمي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ فيروس كورونا سيستمر ولن ينتهي، لكن قدرته وحدته على الانتشار ستضعف، ويتحول لفيروس موسمي مثل الإنفلونزا، حتى مع وجود لقاح أو علاج دوائي.

دوامة التحور مستمرة حتى الوصول للمناعة المجتمعية

وأضاف «الحداد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم الخميس، أنّ استمرار تحور كورونا للأقوى حتى الآن، سببه بطء منظومة التطعيمات، وغيلب العدالة في تغطية التطعيمات على مستوى العالم، متابعا: «سنظل في دوامة التحور حتى نصل للمناعة المجتمعية».

الحصول على اللقاح عن طريق الأنف أو الفم أكثر فعالية

وأشار إلى أنّ لقاحي «فايزر» و«موديرنا» من اللقاحات الحديثة للغاية، وسيشهدان تطوير كل عام يواكب التحورات الجديدة وإيجاد جرعات تعزيزات مطورة: «أنا أرى أن فايزر وموديرنا من اللقاحات الجيدة جدا، ويتم تجربتها على الأطفال».

ولفت أنّ الحصول على اللقاح عن طريق الفم أو الأنف كبخاخ مقارنة بالحقن أكثر فاعلية وطفرة كبيرة للغاية، نظرا لأن مدخل الفيروس يكون عن طريق الفم أو الأنف، وبالتالي تتكوّن أجسام مضادة في هذا الجزء ويجد الفيروس حائط صد قبل دخوله لجسم الإنسان ووصوله للرئة.

وأكد أنّ إنتاج العقاقير من شأنه الحد بنسبة كبيرة من قوة ومضاعفات فيروس كورونا، لكنها لن توقفه، لافتا أنّ إيجاد دواء لكورونا بارقة أمل.

«فايزر» أثبت فعاليته على الأطفال بشكل كبير

وأوضح أن لقاح «فايزر» جرى تجربته على الأطفال وثبت فعاليته بشكل كبير، كما أن «موديرنا» من شأنه انتهاج نفس النهج وتجربته على الأطفال، لافتا أنّ هناك ميزة للقاح الناقل الفيروسي مثل «سبوتنيك» و«أسترازينيكا»، لأنها محملة على فيروس الغدي، والذي يعمل على تكوين أجسام مضادة أعلى بكثير.