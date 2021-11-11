التصريح بدفن جثتي عامل وطفل لقيا مصرعهما في حادثين بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بالتصريح بدفن عامل وطفل لقيا مصرعهما، الأول سقط من القطار أثناء وقوفه على باب إحدى العربات، أثناء قدومه من القاهرة إلى بنها والثاني دهسه ديزل الزقازيق أمام قرية نوى في شبين القناطر، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.

بلاغ بوفاة شخصين أسفل القطارات بالقليوبية

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا بوفاة شخصين في حادثي قطار، انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث الأول وقع بطوخ حيث تلقى العميد تامر موسى مأمور المركز بلاغا من قائد قطار رقم «القاهرة – دمنهور»، بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل مزلقان كفر الجمال دائرة المركز.

انتلقت قوة أمنية وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال «م.ح.ح»، 36 سنة، القطار ووقوفه على باب إحدى العربات، اختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بسحجات وكدمات بالجسم وجرح تهتكي بالرأس.

وفى شبين القناطر تلقى مأمور المركز بلاغا من الأهالي باصطدام قطار «الزقازيق – القاهرة»، بطفل، 9 سنوات أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام قرية نوى وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى «ا.ا.م»، 9 سنوات وتم نقله للمستشفى وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

غلق معرض ومصنع دون ترخيص في حملة بالقليوبية

وشن مجلس مدينة كفر شكر حملات لرفع الإشغالات بالطرق العامة والرئيسية حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحملة بالاشتراك مع الشرطة ضبطت خلالها معرضا دون تصريح بكفر مروان التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر تصفا، كما تم ضبط مصنع حلويات بكفر مروان مخالف وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور بكر عبد المنعم رئيس المركز والمدينة أن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى شتى المجالات وكافة الوحدات المحلية والمدينة حيث أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون أو محسوبيات تنفيذا للقانون.