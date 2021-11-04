وزير الآثار عن احتفالية طريق الكباش: «مش هتكون زي موكب المومياوات»

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه جرى الإعداد لخطة ترويجية بالتعاون مع مكتب كندي إنجليزي، الذي أوصى بالإكثار من تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية؛ لأن مصر دولة تشتهر بذلك، ولابد من استرجاع ذلك من جديد، وبالتالي جرى تنظيم موكب المومياوات الملكية، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سننظم فعالية للترويج للأقصر، وستكون على هامش عدة مشروعات جرى الانتهاء منها.

مشروع إحياء طريق الكباش بدأ منذ 15 عاما

وأضاف «العناني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن أولى هذه المشروعات الهوية البصرية للمدينة، وتطوير كورنيش النيل ورفع كفاءة العمارات المحيطة بطريق المواكب، والكشف عن الطريق، وهو مشروع بدأ منذ 15 عاما وتوقف وجرى استئناف العمل من جديد من بضع سنوات، وانتهى الكشف تماما.

لن نستطيع عمل كل الفعاليات مثل موكب المومياوات

وأشار إلى أن إعادة إحياء طريق الكباش بالأقصر فعالية من نوع آخر، «مش هنقدر نعمل كل الفعاليات زي موكب المومياوات»، لافتا إلى أن احتفالية نقل المومياوات كان بها بطل وهو الـ 22 مومياء، وإظهار جمال القاهرة وإظهار الاحترام لأجدادنا وافتتاح متحف الحضارة.

احتفالية طريق الكباش تهدف للترويج السياحي

ولفت إلى أن احتفالية إحياء طريق الكباش بالأقصر تهدف للترويج السياحي الثقافي والأثري، إضافة للترويج للمناظر الطبيعية التي تتمتع بها الأقصر، وهي فعالية ترويجية.

الاحتفالية تبرز الحضارة القديمة والمعاصرة

وأوضح أن طريق الكباش هو عبارة عن طريق مواكب يستخدم للمراكب المقدسة من الكرنك للأقصر، وكذلك في الاحتفالات الدينية الكبرى من الملك ومن كبار الكهنة، ومعروف سياحيا باسم طريق الكباش، وهو يبدأ بتماثيل للكباش وأبوالهول، لافتا إلى أن الاحتفالية ستضمن إظهار حضارة المصري القديم، والحضارة المعاصرة والحديثة.