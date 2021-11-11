10 محاذير للطلاب قبل انطلاق «الميدتيرم» في جامعة الإسكندرية 

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن 10 محاذير في امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والمقرر انطلاقها في النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، والتي شهدت حالة من الالتزام الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مع استمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الجدية خلال فترة الامتحانات التي قد تستغرق ما بين أسبوع وأسبوعين حسب جداول كل كلية.

وترصد «الوطن» تفاصيل الإجراءات الاحترازية المتبعة قبل الامتحانات في جامعة الإسكندرية، مع وجود 5 محاذير لطلاب الجامعة خلال امتحانات «الميد تيرم»، مشددة على أن عدم تنفيذ تلك المحاذير سوف يؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق.

محاذير امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الإسكندرية

سيتم إحالة الطالب للتحقيق وإخراجه من لجنة الامتحان فور قيامه بأي من التصرفات التالية:

- عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل اللجنة.

- تواجد الهاتف مع الطالب داخل اللجنة حتى ولو كان مغلقا أو موجود ضمن متعلقاته الشخصية ولم يتم استخدامه.

- القيام بأي تصرفات تمثل اخلالا بنظام الامتحان أو عدم إطاعة تعليمات رئيس اللجنة مثلا تغيير مكان جلوس الطالب أو رفض تسليم كراسة الاجابة.

- وجود أي مواد علمية مرتبطة بالمادة حتى ولو لم يستفد منها.

- ثبات أي حالة غش بأي طريقة ممكنة.

أجهزة ممنوع اصطحابها في امتحانات «الميدتيرم»

- موبايل

- تابلت

- سماعة أذن بمختلف أنواعها واشكالها

- ساعة يد ذكية

- آلة حاسبة لدى بعض الأقسام الممنوع فيها ذلك.

تعليمات الدخول للجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

- متابعة إجراءات السلامة بدايةً من دخول الطلاب من بوابات مجمع العلوم الإنسانية والاجتماعية.

- يتم قياس درجة حرارة الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة ثم متابعتهم حتى الوصول إلى لجان الامتحانات.

- التشديد على التباعد بين الطلاب أثناء تأديه امتحاناتهم والتأكد من ارتداء جميع رؤساء الكنترولات وأعضاء الكنترول والملاحظين والعاملين بالكلية الكمامات واتباع الاجراءات الاحترازية.

- التأكيد على تطهير جميع اللجان قبل كل امتحان أربعة مرات فى اليوم، والانتظام فى عملية سير الامتحانات بداية من طبع الاسئلة حتى وصولها إلى الطلاب لأداء الامتحانات.

- حصول الطلاب على اللقاح حيث لن يسمح بدخولهم دون ذلك بدءا من منتصف نوفمبر الجاري.