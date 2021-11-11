حبس ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بدفن الزوج حيا في أرض زراعية بالدقهلية

أمر المستشار محمد عمرو المتولي، رئيس نيابة شربين، وبإشراف المستشار حسام الدين معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، بحبس العشيقين «سيدة ومزارع»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، لاتهام الزوجة بتحريض عشيقها على قتل زوجها، فاستدرجه ودفنه حيا بالأرض الزراعية خاصته بقرية نقولا التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة الزوج المغدور.

الزوجة تبلغ الشرطة باختفاء زوجها

بدأت الواقعة قبل شهرين عندما أبلغت زوجة وشقيق زوجها مأمور مركز شرطة شربين باختفاء زوجها وعدم عودته إلى المنزل ويدعي «محمد أ. ف.»، وشهرته العسكري، 42 سنة، ومقيم بقرية نقولا دائرة المركز، وعدم عودته للمنزل عقب خروجه للعمل ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية كونه يعمل حدادا، لتبدأ رحلة البحث عنه وبمشاركة أهالي قريته إلا أنه لم يظهر له أي أثر.‏

الزوجة تدعي خطف زوجها وطلب فدية

مرت الأيام، لتظهر الزوجة من جديد تدعي تلقيها اتصالا من مجهول يخبرها أن زوجها مخطوف، وأنه يطلب فدية ‏لإطلاق سراحه، لتبدأ مباحث الدقهلية تشكيل فريق بحث لفك لغز اختفاء الزوج وتحوم الشبهات حول الزوجة، ليتبين وجود علاقة مع مزارع بالقرية، وأنهما يلتقيان خلسة بمنزل الزوجية.

وألقت المباحث القبض علي الزوجة وعشيقها، وبتضييق الخناق على العشيق اعترف بقتله صديق عمره للفوز بزوجته بعد الاتفاق معها وأكد أنه دفنه حيا بعدما خدره في الأرض الزراعية التي يملكها.

القبض علي الزوجة وعشيقها

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث شربين بقيادة المقدم محمود القصبي، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على صديق الزوج المتغيب، ويدعي «جمعه.إ.ع»، وبدأت في ‏مناقشته، وسؤاله عن صديقه حتى اعترف بتفاصيل الواقعة، وأنه دفنه حيا في أرضه الزراعية ‏بعد أن أعطاه عصير به مخدر.‏

انتقلت مباحث شربين إلى مكان الواقعة، وبالحفر في المكان الذي أرشد عنه المتهم عثروا علي ‏جثة المتغيب وأبلغوا النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي ‏لتشريحها لبيان سبب الوفاة.‏

واعترفت الزوجة بتفاصيل الواقعة، وأنها تعرفت على المتهم من خلال زوجها، وأن صديق ‏زوجها كان يعاملها معاملة طيبة، وفكروا في التخلص من الزوج الذي كان يضربها ويعاملها ‏معاملة صعبة، وخططت مع صديق زوجها للتخلص منه عن طريق حفر ‏حفرة عميقة ودفنه بها وادعاء خطفه للحصول على فدية من أهله.‏