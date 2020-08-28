إصابة شابين في انقلاب "توك توك" ببني سويف

أصيب شابان بكسور بأماكن متفرقة من الجسم، في حادث سير وقع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب "توك توك" أمام محطة تعاون العلالمة بطريق شرق النيل القديم ببني سويف.

ونُقل المصابان عبر سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أن الحادث نتج عنه إصابة ياسر حمدي صابر، 20 سنة، عامل، ومقيم بعزبة علي حمودة بالعلالمة، باشتباه بكسر بالقدم الأيسر، وعصام صابر سليم، 30 سنة، عامل، ومقيم بالعلالمة، بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.