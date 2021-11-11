تقديم لقاح كورونا في مصر: «حالات الحصول على التطعيم دون تسجيل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، تقديم لقاح كورونا في مصر، وذلك عقب التساؤلات المستمرة من قبل المواطنين عن آلية التسجيل والحصول على اللقاح كورونا في ظل انتشار جائحة كورونا مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس أكثر تأثيرا من حيث الانتشار وكذلك من حيث المضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا.

تقديم لقاح كورونا في مصر

وتستعد الحكومة المصرية خلال الأسابيع المقبلة لتنفيذ قرار منع دخول المواطنين والموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا للمنشآت الحكومية، وذلك لمنع تفشي لقاح كورونا داخل هذه المنشآت، وفي هذا الإطار حددت وزارة الصحة خطوات التقديم للحصول لقاح كورونا في مصر للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وحددت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، أن الحصول على اللقاح يجرى من خلال التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة، ولكن هناك بعض الحالات يمكنهم الحصول من دون تسجيل على موقع الوزارة وتمثلت هذه الفئات في «الطلاب الجامعيين فيمكنهم الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المنتشرة داخل الحرم الجامعي دون التسجيل على موقع الوزارة، الحملات التي تتواجد في أماكن التجمعات مثل المساجد والكنائس».

خطوات التقديم لقاح كورونا في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.