ضبط 3 أشخاص أجبروا آخر على توقيع 60 إيصال أمانة بـ5 ملايين جنيه

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص، أجبروا آخر على التوقيع على إيصالات وعقود بالإكراه بـ5 ملايين جنيه في المنيا.

تلقى مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة؛ لقيامهم بخطف نجل عمه؛ لوجود خلافات مالية بين المشكو في حقهم وشقيق المختطف.

وفي وقت لاحق حضر المجني عليه لديوان المركز، واتهم المشكو في حقهم وآخرين، باصطحابه تحت تهديد السلاح لمنزل تحت الإنشاء وإكراهه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والأوراق البيضاء وعدد من عقود البيع، حال استقلاله مركبة «توك توك» بقرية العقالية بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

6 أشخاص وراء خطف المجني عليه

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، إذ اتفقوا فيما بينهم على خطف المجني عليه وإكراهه على توقيع «60 إيصال أمانة - 10 عقود بيع ابتدائى - 11 ورقة على بياض ممهورين ببصمته وتوقيعه ورقمه القومى»؛ لقيام شقيق المُبلغ بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 ملايين و500 ألف جنيه، من اثنين منهم؛ بزعم توظيفها نظير أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد المبلغ وترك محل إقامته.

أمكن ضبطهم المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما ضُبط بحوزة أحدهم «فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار».