ورش رسم وتلوين وصلصال وندوات توعوية بثقافة جنوب سيناء: تستهدف النشء

قال أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، إن مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، نظمت ورشة فنية للأطفال، اليوم، بعنوان «رسم وتلوين»، بحضور مجموعة من طالبات مدرسة سعد زغلول الإبتدائية في الشريحة العمرية من 9 إلى 11عامًا، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية، من خلال رسم وتصميم لوحات فنية مبدعة، تحت إشراف هانم رمضان.

وأكد أن بيت ثقافة أبورديس عقد ورشة فنية بعنوان «إنتصارات أكتوبر»، على مدار 5 أيام، وتستهدف الشريحة العمرية من 8 إلى 12 عامًا من الجنسين، للتدريب على تصميم لوحات فنية معبرة عن فرحة النصر، باستخدام أدوات فنية بسيطة منها «ورق كانسون وأقلام رصاص وفوم جليتر وعادي وألوان فلومستر والوان خشب ومسدس شمع»، ورسم لوحات فنية تتضمن معدات الحرب ومعبرة عن قوة القوات المسلحة المصرية، تحت إشراف محمد حسين وطه درهوس.

وأوضح أن وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، حريصة على تنمية المهارات الفنية للنشء وبث روح الولاء والانتماء بين المواطنين، لافتا إلى أن فرع ثقافة جنوب سيناء يعقدورش فنية وندوات تثقيفية في كل المدن، وجري تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية.

القراءة أهم ما فى الحياة بثقافة جنوب سيناء

ولفت إلى عقد محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طور سيناء بعنوان «القراءة أهم ما في الحياة»، ضمن فعاليات أنشطة نادي الأدب بالقصر، بحضور مجموعة من طالبات مدرسة عمرو شكري الإعدادية بالطور العاصمة، ألقاها شاعر الفصحى إبراهيم صبحي موجه بالتربية والتعليم بجنوب سيناء، وأوضح خلالها أن القراءة هى عملية تفكير معقدة تشمل فك الرموز للوصول إلى المعنى، مؤكد أن للقراءة أنواعا منها القراءة الصامتة بالعينين والقراءة الجهرية التي تتضمن تمثيل المعنى.

ورشه فنية في بيت ثقافة دهب

وتابع أن بيت ثقافة دهب نظم ورشة فنية للأطفال بعنوان «ورشة صلصال للأطفال»، بإشراف هدى السعيد، لتدريب الأطفال على كيفية استخدام الصلصال فى تصميم أعمال فنية مبهرة، ونفذ بيت ثقافة أبوزنيمة ورشة حكي وسرد قصصي بعنوان «النجاة»، ضمن مجموعة قصص في التوكل بحضور مجموعة من تلاميذ مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية، والتى تدور في إطار درامي بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.