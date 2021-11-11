رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 98408 أطنان

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28505 طن تشمل 480 طن رمل و11100 طن يوريا و16925 طن سوبر فوسفات.

53582 طنا.. حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53582 طن تشمل «1100 طن خشب زان، 4963 طن أبلاكاش، 8274 طن سلاج و 21000 طن فول صويا و 15745 طن حديد و 2500 طن خردة».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل «خضراوات (بطاطس وفاصوليا و بطاطا و خرشوف و بصل أخضر و بامية و ورق عنب و خضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم و بصل و حمص و زيتون و شمر و سمسم و كركديه و ليمون و لب)، وفواكه»، يتم تصديرها إلى كل من «الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإيطاليا و هونج كونج ونيوزلندا وسلوفينيا وانجلترا وألمانيا وباكستان».

98408 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3237 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 98408 طنا، وسجل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 100175 طنا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2647 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3793 شاحنة .