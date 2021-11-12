كواليس الليلة الـ13 من مهرجان الموسيقى العربية.. يحيها الرباعي وريهام

تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعد 12 ليلة شارك فيها كبار نجوم الغناء بمصر والعالم العربي، أبرزهم سميرة سعيد وعاصي الحلاني ووائل جسار ومروان خوري وعبادي الجوهر.

حفل صابر الرباعي على مسرح النافورة

من المقرر ضمن الليلة 13 للمهرجان، أن يحيي النجم التونسى صابر الرباعى، حفلا فى الثامنة مساء غد السبت على مسرح النافورة، يتغنى خلاله بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، بنخبة من أعماله الخاصة، إلى جانب باقة مؤلفات الطرب التى اشتهر بأدائها، يسبقه فاصل للنجمة الشابة ريهام عبدالحكيم، يتضمن نخبة من مؤلفات زمن الفن الجميل، ومختارات من أشهر أعمالها الخاصة.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، قيادة وتدريب الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة داليا حسنين، عددا من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

المهرجان كرم 19 شخصية فنية فى الوطن العربي

يذكر أن المهرجان كرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، خلال حفل الافتتاح، وهم الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الأمين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي «تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران «مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم «مصر»، فرقة سداسي شرارة «مصر»، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام، وهم: الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر «مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر».