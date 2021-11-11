«العليا للفيروسات» تعلن أنواع لقاحات كورونا المعتمدة للأطفال في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هيئة الدواء المصرية سمحت باستخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من عمر 15 لـ18عامًا، موضحًا أن الهيئة لم تعط حتى الآن تصريح لـ«موديرنا»، وقريبًا يجرى منح الترخيص لتطعيم الأطفال بلقاح موديرنا.

اعتماد لقاح موديرنا للأطفال من عمر 15 لـ18 عامًا

وأضاف رئيس لجنة الصحة وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتائج الأولية للدراسات التي يجرى إجراؤها لمعرفة منشأ سلالة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أكدت خلو مصر من أي سلالات متحورة وخطيرة، وأن السلالة الأكثر انتشارًا هي سلالة دلتا وباقي السلالات القديمة الأخرى، لافتا إلى أن جميع التطعيمات الموجودة في مصر لها أثر إيجابي على الفيروس، ولا تأثير للتطعيمات على اللقاحات.

إجازة لقاح فايزر للأطفال

وعن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أن مصر حاليًا في مرحلة الاستقرار النسبي مابين الزيادة أو الانخفاض، قائلا: « ستبدأ الحالات خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين في الانخفاض».

وناشد المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من المرض و تقليل حدة الأعراض حال الإصابة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات، مثل ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد خارج المنزل.