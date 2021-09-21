التعليم: 1600 جنيه شهريا حدا أقصى للمعلمين الراغبين في العمل بـ«الحصة»

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، ستكون للفئات التي خرجت على المعاش حديثا، الذين عملوا من قبل ضمن الـ36 ألف معلم الذين تعاقدت معهم الوزارة لسد العجز وتم الاستغناء عنهم لاشتراط الوزارة عدم تعيينهم بعد انتهاء العقود.

السماح للخارجين على المعاش بالتدريس شرط الكفاءة والالتزام

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد الأقصى لراتب المعلم الذي سيعمل بالحصة، 1600 جنيه شهريا، وهذه ميزة لمن خرجوا على المعاش، وسيتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية، أو تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية مباشرة، والحصول على موافقة مديرها، بعد الاطلاع على سابقة الأعمال والخبرات.

وأشار إلى أنه يشترط في الذين يتقدم على العمل بالحصة، أن يكون لديه شهادة خبرة وتزكية من المدرسة التي سبق وعمل فيها بحسن السير والسلوك والالتزام، وبيان حالة وظيفية، ونوعية التخصص بالضبط، ومدى ملاءمته مع التخصصات التي بها عجز.

المتقدمون ضمن الـ36 ألف معلم ملزمون بتقديم تقريرعن أدائهم داخل المدرسة

وأضاف: «أما بخصوص الذين عملوا من قبل ضمن الـ36 ألف معلم، فمطلوب من كل واحد منهم يريد العمل بالحصة، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل مدرسا، مثل صورة من العقد القديم، وتقرير عن أدائه داخل المدرسة التي عمل بها من قبل».

ولفت الصدر، إلى أنه يتم بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.