الطرق والكباري تعلن استعدادها لاستقبال السيول: نتابع يوميا مع الأرصاد

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة انتهت من صيانة مخرات السيول بالطرق الرئيسية، علاوة على وضع خطة شاملة لمواجهة الأمطار حال تساقطها، منوهًا إلى أن هيئة الطرق لديها أطقم مخصصة للأماكن التي تتوافر فيها احتمالية حدوث السيول، وهي جاهزة للتدخل في أي وقت.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية، لمتابعة كل ما يستجد من الأحوال الجوية والطقس.

مواجهة الأمطار بكل قوة

وأعلن انتهاء الهيئة بشكل كامل من تجهيز معدات الكسح وشفط المياه، لمنع غلق الطرق الرئيسية بسبب الأمطار والسيول، مؤكدًا أن هناك خطة لمواجهة الأمطار بكامل القدرة العاملة، لمنع غلق أي طرق رئيسية وأن الهيئة تتابع بشكل يومي النشرة الجوية، لتحديد وقت الانطلاق والاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول.

إمكانات تكفي لمواجهة السيول

وأوضح أن جميع المعدات التابعة للهيئة قادرة على مواجهة أي أخطار محتملة تتعلق بالأمطار والسيول، مضيفًا أن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة احتمالات سقوط الأمطار وإمكانية حدوث السيول، حتى يكون هناك استعداد جيد، لمواجهة التقلبات الجوية.

التعامل مع الأمطار الخارجة عن الطبيعة بكفاءة

وأشار اللواء حسام الدين مصطفى، إلى أن الأمطار الخارجة عن حيز الطبيعة، تتعامل معها الهيئة بكل كفاءة، ويتم التدعيم بالشركات المساعدة في ذلك، مؤكدًا الانتهاء من تجهيز فرق الطوارئ والإغاثة، للتدخل السريع، حال حدوث أي كوارث ناتجة عن السيول والأمطار.

خطة الطرق والكباري لمواجهة الأمطار والسيول:

وترصد «الوطن» خطة الطرق والكباري لمواجهة موسم السيول والأمطار، وذلك على النحو التالي:

1- مع اقتراب موسم الشتاء ستصدر الهيئة تعليمات لمدراء المناطق بالتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار.

2- رفع تقارير فورية من قبل فرق الصيانة إلى رئاسة هيئة الطرق حال إغلاق أي طريق بسبب تراكمات المياه.

3- تشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة كل ما يستجد عن الأحوال الجوية.

4- تشكيل 14 فرقة طوارئ على مستوى محافظات مصر.

5- تشكيل فرق لصيانة مخرات السيول في المحافظات.

6- تجهيز معدات الكسح وشفط المياه.

7- فرق الصيانة تنسق مع إدارات المرور لمتابعة الحركة المرورية بالطرق خلال سقوط الأمطار.

8- تشكيل غرفة عمليات مركزية لدعم فرق الصيانة الموجودة بمناطق الجمهورية حال سقوط السيول.