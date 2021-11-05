«بحوث الصحراء» يقدم 5 نصائح لاستفادة مزارعي الحدود من مياه الأمطار

قال الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الجمعة، إن المركز يوزع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون مجانا على المزارعين في هذه المناطق الساحلية والحدودية قبل موسم الأمطار.

توعية المزارعين في المناطق الحدودية

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم وتوعية المزارعين في المناطق الساحلية والحدودية الذين يعتمدون على الأمطار في زراعة بعض المحاصيل.

إرشادات لاستفادة المزارعين من مياه الأمطار

وأضاف أن المركز، أصدر عدة نصائح وإرشادات للمزارعين في هذه المناطق على النحو التالي:

1- الحرث المتعامد لتهيئة الأرض لاستقبال أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار وتخزينها، وكذلك التخلص من الأعشاب والحشائش.

2- منح الأشجار جرعة سماد متوازنة قبل دخول برد الشتاء مع الاهتمام بالتسميد الفوسفاتي والبوتاسي والعناصر الصغرى للأشجار التي تبادر بالتزهير فور الخروج من السكون مثل الأشجار ذات النواة الحجرية والزيتون.

3- في حالة منح هذه الأشجار ريات تكميلية بمياه مرتفعة الملوحة يراعى إضافة معالج ملوحة قوي قبل سقوط الأمطار، مع التنبيه على تشغيل الري باستمرار خلال فترات تساقط الأمطار لمنع حركة الأملاح العكسية في اتجاه جذور النبات الماصة.

4- بالنسبة للأشجار التي تعتمد على الأمطار بشكل كبير، ينصح بإضافة المادة العضوية في خنادق نصف دائرية بمنطقة محيط ظل الشجرة لضمان تخمر هذه الأسمدة بفعل الأمطار حتى يتثنى للنبات الاستفادة منها مع بداية بوادر الربيع.

5- يجب إعطاء الأشجار رشة وقائية تعتمد على أحد المركبات الفوسفورية والزيوت المعدنية قبل سقوط الأمطار للقضاء على الآفات الحشرية الكامنة خلال موسم الشتاء.