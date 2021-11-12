حظك اليوم الجمعة 12-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يهتم عالم الأبراج بتقديم رسائل يومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 12-11-2021 على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بانخفاض طاقتك، ومن المهم أن تسترخي وترتب أولوياتك ولا تبعثر جهودك.

حظك اليوم برج الحمل 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للعزلة، ويساعدك ذلك على اجتناب العيون وعدم إعلان أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع أو أعمال محددة تستطيع إنجازها ببساطة، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الثور 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. قد تساعدك اليوم نصائح المخلصين في إصلاح أمور والوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم برج الجوزاء 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك، ولا تظهر تحديا أمام أي معارضة، واصبر لثلاثة أيام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التقاط الفرص وتتكيف سريعا مع المتغيرات.. تحقق تطورا وتسير الأمور لصاحك.

حظك اليوم برج السرطان 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمدك بالحدس والبصيرة، وتعرف كيف تبهر الآخرين بشخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تحافظ على استقرارك المادي، وقد تزداد مدخراتك وتخطط جيدا لتنمية أعمالك.

حظك اليوم برج الأسد 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. أنت اليوم قادرعلى إصلاح علاقتك بمن تحب وتقتنص المتع المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرّد على الطرف الآخر، وعليك أن تقاوم ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركّز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا، وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.

حظك اليوم برج الميزان 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تؤثر في الآخرين وتنجح اليوم في أن تحقق ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 12-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تتمتع بالحماس والطاقة، وتزدهر حياتك العملية، ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم برج العقرب 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وتعبر عن مشاعر إيجابية، ويجمعك توافق وتفاهم مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 12-11-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك، وأن تقاوم محاولات إرباكك.

حظك اليوم برج القوس 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق مما يتسبب في نزاع أو خلاف، وعليك اليوم أن تهدأ وتعيد الألفة لعلاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 12-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الجدي 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 12-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال والوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك وتعتني بحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تخلق أجواءً نشيطة ويجمعك ذلك بمن يشبهونك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 12-11-2021 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك اليوم ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج الحوت 12-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم فاتنا، فقط لا تتحدث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.