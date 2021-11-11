استمرار الشركات الدولية في مراقبة السلامة الصحية بالفنادق لفترة قادمة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الـ5 شركات الدولية التي تم التعاقد معها لمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق، ستستمر في عملها لحين بدء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مهامها في مراقبة سلامة الغذاء المقدم للنزلاء والمرتادين في الفنادق والمطاعم السياحية، لافتا إلى أن ممثلي الشركات الدولية سيقومون حاليا، بمراجعة اشتراطات السلامة الصحية بنحو 423 فندقا بمختلف درجات النجومية من نجمة حتى 5 نجوم، وبكافة المحافظات السياحية، أي ما يقترب من 50% من عدد الفنادق العاملة حاليا، وذلك كمرحلة أولى على أن يتم إضافة أعداد أخرى من الفنادق خلال الشهور المقبلة.

تفتيش مفاجئ

وأضاف لـ«الوطن»، أن تفتيشات الشركات الدولية على الفنادق، تتم بشكل مفاجئ، موضحا أن الفنادق التي تطبق كافة الاشتراطات بصرامة تامة، يتم منحها شهادة من قبل تلك الشركات العالمية، مشيرا إلى أن ممثلي الشركات الدولية سيقدمون تقريرا لوزارة السياحة والآثار بنتيجة التفتيش، كما سيقدمون لإدارة الفندق تقريرا آخر في حال كان هناك بعض النواقص البسيطة التي يجب استكمالها حتى تكون الخدمة المقدمة للنزلاء بجودة عالية.

جهات حكومية تراجع اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق

وأشار إلى إنه إضافة إلى قيام الشركات الدولية المتخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية، فإن لجان وزارات السياحة والصحة والتنمية المحلية عن طريق المحافظات، ستقوم أيضا بالمرور بشكل منفصل على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك للتأكد من تطبيق كل اشتراطات السلامة الصحية في الغذاء المقدم للنزلاء، فضلا عن التفتيش عن مدى التزام الفنادق بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والقواعد الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن القطاع الفندقي المصري سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إعادة تصنيف الفنادق المصرية وفقا للمعايير العالمية للتصنيف «hc»، فضلا عن بدء بيع الغرف الفندقية، وفقا لحد أدنى للأسعار، نهاية بزيادة الرقابة على اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق وعلى سلامة الغذاء المقدم للنزلاء.