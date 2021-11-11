الجندي لمناهضي التبرع بالأعضاء: يا بتوع الفقه ذاكروا.. منظرنا بقى وحش

فنّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الحجج التي يسوقها مناهضو التبرع بالأعضاء، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة DMC.

وأشار إلى أن البعض يحرّم نقل الأعضاء مع أن الناس يتبرعون بدمائهم منذ سنوات طويلة، رغم أن الدم ملك لله: «كلامهم لخبطة وعيب يتقال، وأقول يا بتوع الفقه ذاكروا، عشان منظرنا بقى وحش».

وقال الجندي، إن بعض المتخصصين في الفقه وأساتذة في الأزهر الشريف يقولون إنه لا يجوز نقل أجزاء الخنزير إلى الإنسان إلا للضرورة، معقبًا: «كأن هذا الإنسان يهوى نقل جزء من الخنزير إلى جسمه حبا في الموضة.. مع إن اللي بينقل جزء من الخنزير معندهوش ضرورة أكبر من كدة».

نجاسة أعضاء الخنازير

وأضاف: «هناك حجة أخرى أضعف من الأولى تدل على انعدام الفقه، فيقال كفاك عارا أن تقابل الله وفي داخلك شيء نجس .. على أساس إنه هيطلع من غير مثانة، هيقابل ربنا معندهوش مثانة فيها بول يملأ 40 جركن؟! البول نجس والدم نجس!».

وتابع، أن الحجة الثالثة هي عدم جواز التبرع بالأعضاء لأنها ملك لله: «ما أنا كدة اديتها لله، هو أنا اديتها للشيطان؟! دي حاجة لله، ولما أتبرع يبقى لله مش لإبليس، فقد قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».

الإنسان يمكنه التضحية بحياته

واستطرد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شارحًا النقطة السابقة، وقال إن الله عز وجلّ سمح للإنسان بأن يضحي بحياته كلها، وقال في كتابه العزيز «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم»، أي أن الله اشترى حيواتنا، وبالتالي لا مانع من التبرع بجزء من أجسامنا لله، فهذه العملية هي بيع لله.