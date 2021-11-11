تفاصيل مصرع طفلين خنقا بسبب ماس كهربائي.. الأم سابتهم في نص الليل

نام الصغيران بعد أن خرجت الأم وتركتهما وحيدين داخل الشقة التي استأجرتها في منطقة ميت عقبة التابعة لدائرة قسم شرطة العجوزة، لا يعلم أحد أين ذهبت حتى فاحت من الشقة رائحة حريق لم يتحملها أحد، إذ انتشر في المكان دون أن يستطيع الجيران تحديد مصدرها، مما تسبب في رحيل الطفلين خنقًا نتيجة حريق بسبب ماس كهربائي.

تفاصيل مصرع طفلين خنقا في ميت عقبة

عادت الأم في الصباح الباكر على أمل أن تجد صغيريها مستغرقين في النوم، إلا أنهما دخلا في نوبة نوم أبدية بلا رجعة، يحتفظان بنفس جسديهما الصغيرين النحيلين، لكن روحيهما صعدت إلى السماء وتركت شعور بالذنب انتاب الأم التي وصفتها شقيقتها بـ«المُهملة».

حزن ترجمته الأم لصراخ سبق خطواتها وهي تستغيث لإنقاذ صغيريها ولكن فات الأوان وحضرت عربة الإسعاف لنقل «فريد» صاحب الـ4 سنوات و«عاليا» التي تبلغ من العمر عامين، للمشرحة استعدادًا لاستخراج تصريح بدفنيهما.

الاتهامات تطارد الأم

تروي شقيقتها الأكبر لـ«الوطن»، أن أختها سبق أن تزوجت وأنجبت طفلًا عمره الآن 6 سنوات، وتركته مع طليقها وذهبت لتتزوج من آخر وأنجبت الفقيدين، ثم انفصلت مرة أخرى، لتتولى مسؤولية الصغيرين ورعايتهما، ولكن تعاملت معهما بإهمال: «هو فيه أم تسيب ولادها وتخرج في نص الليل، وليه أشتغل بالليل وأسيب ولادي الصغيرين لوحدهم كان ممكن تنقذهم لو موجودة دي خرجت وقفلت الشقة بالقفل من بره».

حزن الجيران على الطفلين

تحكي «أم خلود» جارتها التي تسكن في الطابق الأرضي، أنها لم تشعر بالحريق الذي نشب في شقة «مريم» والدة الصغيرين في الطابق الرابع، ولم تعلم بالأمر إلا عند نزول الأم في الساعة السادسة صباحًا، وهي تصرخ وتردد «ولادي ولادي»: «خلتني معرفتش أمسك نفسي من العياط وقعدت قدام البيت أبكي لأني كنت بحبهم وبشوفهم بيعدوا من قدامي».

وتتابع، خلال بث مباشر مع «الوطن»، أن جارتها ذهبت لإخبار طليقها بما حدث للطفلين وجاء معها وتم إخطار قسم شرطة العجورة بتفاصيل الواقعة، وذهبت الأم والأب مع الشرطة لسماع أقوالهما لكشف ملابسات الواقعة: «قلوبنا وجعتنا ودي أول مرة يحصل في شارعنا حادثة بالشكل ده وربنا يصبر قلبها على ضناها دول اتنين مش واحد».