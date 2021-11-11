محافظ السويس: أشهد الله إن مفيش جنيه اترمى على الأرض في مشروعاتنا

قال اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن نقابة المهندسين الفرعية في السويس، شريك رئيسي للمحافظة في تنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تعمل عليها المحافظة، بفضل الكفاءات التي تعتمد عليها، مؤكدا أن جميع الأموال التي تصرف في مكانها، «مفيش جنيه اترمى على الأرض»، بحسب تعبيره.

محافظ السويس

وتابع صقر، في كلمته التي ألقاها مساء اليوم، خلال حفل افتتاح مقر نقابة المهندسين بالسويس بعد تطويره، قائلا: «هذا الكلام حق وليس مجاملة للمهندسين بالسويس، مفيش مشروع نقوم به إلا وأعضاء نقابة السويس، بدءا من المهندس حسن عبد العليم، رئيس النقابة، وأمين عام النقابة العامة، موجودين فيه، تحياتي لك وأتمنى لك الصحة والعمر المديد».

وقال محافظ السويس، لأعضاء نقابة المهندسين بالسويس: «على المستوى الشخصي أحترمكم ولكم مني كل التقدير والاحترام، وعلى مستوى القيادة التنفيذية لن نستطيع أن نعمل بدونكم، دائما تنصحونا النصيحة الجادة».

وأكد صقر، أن هناك بعض الآمال، كانت فوق الإمكانيات الموجودة في السويس «كلمنا المهندس هاني ضاحي واستشاريين السويس وتمت الأعمال، هذه بلدكم وهذه السويس، فالسويس محافظة الصمود والتحدي شرف وفخر».

واختتم المحافظ، كلمته بقوله: «أشهد الله إن مفيش جنيه اتصرف في السويس إلا وكانت قيمته جنيه ونصف، ومفيش جنيه اترمى على الأرض ولكن ذهب لمكانه».

نقيب المهندسين

من جانبه عقب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، على كلمة محافظ السويس قائلا: «نشكر الدعم المستمر لنقابة المهندسين في السويس، نقابة السويس ستكون الذراع الفني القوي لدعم مشروعات محافظة السويس».

وشارك في افتتاح مقر نقابة مهندسين السويس الجديدة، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اللواء هشام أبو سنة نقيب مهندسي نقابة مهندسين القاهرة، والمهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، والمهندس أحمد حشيش، المتحدث باسم نقابة المهندسين، وعدد من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للنقابة، وعدد كبير من أعضاء النقابة العامة المهندسين والجهات التنفيذية بالنقابة.