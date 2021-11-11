أول «سيشن» لحفل زفاف داخل معابد الكرنك.. «دعما للسياحة»

شهدت معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، قبل قليل، أول جلسة تصوير «سيشن» لعروسين من مركز إسنا، جنوب المحافظة، قررا عقد جلسة التصوير داخل منطقة أثرية فرعونية مثل معابد الكرنك، لتكون شاهدة على قصة حبهما وزواجهما، على غير المعتاد في جلسات التصوير الأخرى، التي تعقد داخل صالات متنوعة في الفنادق السياحية المختلفة بالأقصر، معلنين حبهما وعشقهما للأثار المصرية، ورغبةً منهما في دعم وترويج السياحة، من خلال إجراء جلسات التصوير داخل منطقة أثرية ومعبد فرعوني.

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العروسة عن اختيار معبد الكرنك: «فكرة جديدة»

العروسة «شيماء عبدالعظيم» أكدت في بث مباشر مع جريدة «ألوطن»، أن اختيارها لعقد جلسة التصوير في معابد الكرنك جاء نتيجة حبها للآثار المصرية القديمة، وكذلك فكرة جديدة لم يتم اختيارها من قبل الكثير من العرسان من مختلف أنحاء محافظة الأقصر قبل حفلات الزفاف، مؤكدةً أن اختيارها أيضاً لدورها كمصرية في ترويج ودعم السياحة من خلال جلسة التصوير داخل معبد فرعوني له قيمة وقامة كبيرة.

«محمود الزغبي»، محاسب، العريس، أكد حبه للفكرة التي طرحتها عروسته في اختيار مكان جلسة تصوير حفل الزفاف داخل معبد فرعوني، ولم يتم تنفيذها من قبل الكثير من الأشخاص من أهالي محافظة الأقصر.

انتعاش سياحي بالأقصر

وشهدت جلسة التصوير التقاط الكثير من السياح الصور التذكارية مع العريس وعروسته، أثناء انعقاد جلسة التصوير داخل معابد الكرنك، التي تشهد انتعاشاً سياحياً هذه الأيام، مع قرب حلول الموسم السياحي الشتوي.

وتشهد المحافظة السياحية حالة من الانتعاش داخل مختلف المناطق الأثرية هذه الأيام، في ظل وجود عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات حول العالم، أبرزها الجنسيات الإسبانية والفرنسية والرومانية، التي تأتي لزيارة المحافظة من خلال الرحلات الجوية بمطارات القاهرة والبحر الأحمر.