أخبار الإسكندرية.. ترويج سياحي بألعاب إلكترونية وتوفير مقر لقاح للطلاب

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برز الحدث في توقيع خطاب نوايا بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وميناء «جوانزو» الصيني، بالإضافة إلى ترويج للسياحة البطيئة في الإسكندرية عبر استحداث تطبيقات وألعاب كمبيوتر، فضلاً عن إصدار توصيات من زراعة الإسكندرية لمزارعي بنجر السكر، وتوفير لقاح كورونا لطلاب كلية حقوق الإسكندرية، قبل تطبيق قرار منع دخول الطلاب غير متلقي اللقاح.

خطاب نوايا بين ميناء الإسكندرية وميناء «جوانزو» الصيني

وقع الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية، خطاب نوايا لإنشاء علاقات صداقة مع ميناء «جوانزو» الصيني، وذلك في اطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية الصينية، ضمن توجه القيادة السياسية المصرية نحو دعم التعاون مع الموانئ الواقعة في مسار طريق الحرير الجديد، والذي يعد نقطة انطلاق نحو تحقيق تعاون فعال في مجالات الرقمنة والتدريب والتبادل التجاري وتبادل الخبرات وتشجيع الإستثمار.

ترويج للسياحة البطيئة في الإسكندرية عبر تطبيقات وألعاب كمبيوتر

وقال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، إن برنامج «ميد بيرليز»، يستهدف الترويج للسياحة البطيئة، بهدف زيادة نسبة السياحة، من خلال استحداث تطبيقات وألعاب كمبيوتر سياحية، وآليات ترويج إلكترونية مبتكرة، تركز على السياحة في الإسكندرية، ما يجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل من خلال تعاون الغرف ومنظمات الأعمال، والترويج الإلكتروني للسياحة.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن السياحة البطيئة هو توجه حديث يضمن بقاء السائح مدة أطول بالمدينة، وبالتالي زيادة الإنقاق السياحي والقطاعات المستفيدة من النشاط السياحي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة القطاع السياحي لانتعاشه، بعدما تأثر بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا.

3 توصيات من زراعة الإسكندرية لمزارعي بنجر السكر

وجهت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، حملة متابعة على الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر بقرية فلسطين وقرية مصطفى كامل بإدارة العامرية الزراعية حيث تلاحظ أن الحقول بحالة جيده ولا توجد أى إصابات حتى تاريخه.

كما تم توصية المزارعين بعدم الإفراط فى التسميد الآزوتى، والعناية بإضافة السماد البوتاسى، و التنبيه عليهم بضرورة رش المبيدات الموصى بها لمقاومة الندوات الفطرية في حالة الإصابة فوراً.

توفير لقاح كورونا بحقوق الإسكندرية قبل تطبيق قرار منع دخول الطلاب

أعلنت كليات جامعة الإسكندرية عن توفير مقر آخر للحصول على لقاح كورونا، وذلك لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين، داخل مقر كلية الحقوق، بمجمع العلوم الإنسانية والنظرية بشارع سوتر وسط المدينة، للحصول على الجرعة الأولى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي ورئيس الجامعة، بمنع دخول الطلاب أو المنتسبين للحرم الجامعي إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بداية من 15 نوفمبر الجاري.