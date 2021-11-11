انطلاق فعاليات مؤتمر جمعية الإسكندرية للصدر.. وإشادات بالجيش الأبيض

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لجمعية الصدر بالإسكندرية، اليوم، الخميس، بحضور الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح سرور، رئيس جمعية الإسكندرية للصدر، والدكتور يحيي خليل، نائب رئيس الجمعية، والدكتور لطفي الأدوار، رئيس شرف المؤتمر، والدكتور أحمد يوسف رئيس قسم الامراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور هاني شعراوي، والدكتور علاء الدين عبد الله، مقررا المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصين، ورؤساء شركات الأدوية.

قنصوة: الأطباء هم خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية أن الأطباء هم خط الدفاع الأول للدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قسم الصدرية يعد في الخطوط الأمامية في تلك المعركة، ولفت إلى أن التعرض للمخاطر التي يشهدها الأطباء في مواجهة كورونا، هو أرقى درجات التضحية.

وأضاف أن استراتيجية جامعة الإسكندرية تصبو لتدويل التعليم والإنطلاق به لأفاق عالمية، ومن هذا المنطلق تم إنشاء مكتب العلاقات الدولية لإنشاء درجات مشتركة Dual Degree مع كبرى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن برنامج البكالوريوس المشترك للطب والجراحة بين كلية طب جامعة الإسكندرية وجامعة مانشيستر، يعتبر بمثابة سابقة في الجامعات المصرية والأول من نوعه علي مستوى المنطقة، ودعا «قنصوة»، كافة الباحثين بجامعة الإسكندرية لتقديم أبحاثهم القابلة للتطبيق وذلك بغية تحقيق أقصى استفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة وخلق مفهموم الصناعة القائمة على المعرفة، وذلك من خلال الـtechnology park الذي تنشئه جامعة الإسكندرية لتأسيس شركات قائمة على مخرجات الأبحاث العلمية التي تمتلكها جامعة الإسكندرية لوضع الجامعة في المكانة التي تستحقها.

نبيل: قسم الصدرية تحمل مسئولية مواجهة كورونا

وهنأ الدكتور وائل نبيل، رئيس جمعية الإسكندرية للصدر، أعضاء الجمعية بمناسبة اليوبيل الفضي، كما قدم الشكر لقسم الصدرية بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن القسم تحمل على عاتقه مواجهة جائحة كورونا منذ مارس 2020 الماضي وحتي الآن.

وأضاف «نبيل»، أنه سعيد باستضافة كلية الطب جامعة الإسكندرية لهذا المؤتمر الكبير، مشيدا بأهمية هذا المؤتمر لإتاحته الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأطباء للحد من انتشار أمراض الصدر وتقديم كل ما هو جديد في علاج مختلف مجالات الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز التنفسي.

فيما أكد الدكتور صلاح سرور أن هذا المؤتمر يهدف إلي تقديم كل ما هو جديد لشباب الأطباء في تخصص الأمراض الصدرية وتبادل الخبرات فيما هو جديد بشأن تشخيص وعلاج أمراض الصدر، وأشاد بتنظيم المؤتمر مؤكدا أن كلية الطب جامعة الإسكندرية تعد واحدة من أعرق الكليات بمصر وتشهد طفرة نوعية في التطوير الأكاديمي وتنظيم المؤتمرات العلمية بكافة تخصصاتها .