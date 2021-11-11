«كينج كونج» يزين وادي الطويلات بمدينة دهب: استغرق 25 يوما

يُعد وادي «الطويلات» في مدينة دهب، أحد أهم مناطق السفاري والعشاء البدوي في جنوب سيناء، وفقاً لتصريحات اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، الذي أكد لـ«الوطن» أن الوادي مشهور برحلات السفاري وتسلق الجبال والخيم البدوية الليلية، التي تزين الوادي ليلاً، وتقام فيه الحفلات البدوية.

وقال رئيس مدينة دهب إن جبل «الطويلات» هو أحد مناطق المدينة الساحرة، التي تتسم بالمناظر الطبيعية والرمال الذهبية، تُقام به رحلات السفاري لمحبي المغامرات والاستكشافات، مشيراً إلى أن الجبل يبلغ ارتفاعه حوالي 21 متر، وأضاف بقوله: «إذا كنت تريد حضور حفل سيناوي، وتستمتع بالأغاني البدوية وشرب الشاي بالحبق، كل هذا موجود في رحلة جبل الطويلات بدهب».

«كينج كونج» يزين وادي الطويلات

وأضاف اللواء عارف عبد العزيز أن صاحب أحد المخيمات بمنطقة جبل الطويلات استقدم شاباً يُدعى «إبراهيم صلاح»، لعمل مجسم ضخم لحيوان الغوريلا، أطلق عليه اسم «كينج كونج»، وجرى اختيار المكان في منطقة مرتفعة، ليصبح علامة مميزة تجذب السياح من كل مكان إلى وادي الطويلات.

وأضاف رئيس مدينة دهب أن الشاب استخدم إطارات السيارات القديمة، وحديد خردة، لعمل المجسم الذي بناه أعلى جبل الطويلات، مشيراً إلى أن الطريق من دهب إلى جبل الطويلات يكون متعرجاً، لذا التنقل هناك يكون عن طريق سيارات الدفع الرباعي، وبصحبة دليل بدوي.

25 يوماً لبناء مجسم «كينج كونج»

وقال «إبراهيم صلاح»، صاحب فكرة المجسم، إنه قام بتنفيذ الفكرة بمفرده، بعد موافقة صاحب المخيم في الطويلات بدهب، موضحاً أنه استغرق 25 يوماً لإتمام المهمة، مشيراً إلى أنه جرى تركيب إضاءه في عيون الغوريلا «كينج كونج» للإنارة ليلاً.

وأضاف أنه قام بإنشاء عدد من المجسمات قبل ذلك، مثل طائرة حربية، ومفتاح الحياة، لافتاً إلى أنه يجري تنفيذ فكرة جديدة في مدينة دهب، وهي إنشاء عجلة حربية من العصر الفرعوني، موضحاً أنه يستغل المخلفات الصلبة، مثل الحديد الخردة وإطارات السيارات وأعمدة إنارة متهالكة.