عاجل.. الأرصاد: نشاط لمنخفض السودان يؤثر على مناطق من الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، وجود نشاط لمنخفض السودان، ليمتد شمالا ليؤثر علي مناطق من جنوب الجمهورية عند حلايب وشلاتين ومناطق من أسوان والصحراء الشرقية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، بأمطار تكون رعدية، وتزداد فرص الأمطار مساءً، مضيفة أن هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، خاصة الصغرى، ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد في وقت سابق، أن منخفض السودان يعتبر بمثابة كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع، وتمتد شمالا لتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

حالة الطقس غدا

وفي سياق منفصل، كشفت الأرصاد عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كل أنحاء البلاد، إذ تتوقع الهيئة سقوط أمطار خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، تصل لرعدية في بعض الأحيان، فضلا عن تكوّن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة نهارا على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون حارا على جنوب الصعيد أثناء النهار، لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا، وحتى الساعة السابعة صباحا، على بعض الطرق.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 26 17

الإسكندرية 26 18

وادي النطرون 26 18

طنطا 27 17

شبين الكوم 26 17

دمنهور 26 18

بلطيم 26 17

مطروح 26 17

السلوم 25 18

سيوة 27 15

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 26 18

السويس 26 19

العريش 26 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 28 12

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 12

الطور 28 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 19

الفيوم 28 16

بني سويف 27 17

المنيا 28 18

أسيوط 27 17

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 17

أسوان 33 19

إدفو 32 20

أبو سمبل 32 20

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 31 21.