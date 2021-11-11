عاطل ينهي حياة جاره طعنا بسبب خلافات الجيرة بالإسكندرية 

خلافات بين عاطل وجاره انتهت بينهما بالصلح، إلا أن الأول كان يضمر عكس ما يظهر، حتى أقدم على إنهاء حياة الأخير بعد ساعات قليلة من المصالحة بينهما، بعدما أوهمه بأنه تخلص من المشاكل اليومية التي تزعجه، ووافقه على الصلح، إلا أنه كان قد عقد العزم على قتله، حيث انتظره وطعنه بأداة حادة «سكين»، استقرت في بطنه، وفشلت محاولات إنقاذه، حيث لفظ أنفاسه بعد قليل من نقله للمستشفى.

تفاصيل واقعة قتل مواطن شرق الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق الإسكندرية، يفيد بوصول المدعو «محمد م.» إلى المستشفى، وبه أثار طعنة نافذة في منطقة البطن، أدت إلى وفاته.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات اللازمة، توصل فريق البحث إلى أن المتهم بارتكاب الواقعة يُدعى «إبراهيم ف.»، عاطل، وتبين قيامه بطعن المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن «سكين»، بسبب خلافات بينهما.

تحريات المباحث في واقعة قتل شخص لجاره

وتبين من التحريات التي تمت في موقع الحادث شرق الإسكندرية، أن سبب ارتكاب الواقعة يعود إلى تعدد المشاكل بين أهلية المجني عليه والمتهم، بسبب خلافات الجيرة، على أثرها نشبت مشادات كلامية انتهت بالصلح بعد تدخل العقلاء.

وأفاد التحريات بأن المتهم عقد النية على التخلص من المجني عليه، رغم إتمام الصلح بين الطرفين، حيث انتظر خروج المجنى للتوجه إلى عمله، فسدد إليه طعنة نافذة في البطن، وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى أبي قير العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

جرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.