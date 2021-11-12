قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية غدا.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الخميس، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي، وذلك كتحذير لسكان تلك المناطق من أجل توفير المياه مبكراً قبل عمليات الانقطاع.

مناطق انقطاع المياه في الإسكندرية غداً

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية: «الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية»، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان الصادر عن شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، وسوف تعود المياه فور انتهاء الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

موعد عودة مياه الشرب في غرب الإسكندرية

وأضافت الشركة أن إعادة المياه بصورة طبيعية والضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة، حيث لم تحدد الشركة موعداً لعودة المياه، حيث يعود ذلك لموعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي تبدأ مساء غد، ولم تحدد موعد العودة أو عدد ساعات أعمال الصيانة، التي تتم داخل محطة مياه الشرب.

وأهابت شركة مياه الشرب بالمواطنين في مناطق غرب الإسكندرية: «الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية»، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، حيث منحت الشركة أكثر من 20 ساعة لتدبير احتياجات المياه خاصة مع وجود أطفال في المنازل، وذلك من خلال ذلك البيان الذي يناشدهم قبلها بيوم.