حظك اليوم برج العقرب الجمعة 12-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب كتوم وغامض وعنيد، ويكره التعامل مع الشخصيات المتشائمة والسلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم تتمتع بالحماس والطاقة، وتزدهر حياتك العملية، ويطلب الجميع تواجدك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية وتعبر عن مشاعر إيجابية، ويجمعك توافق وتفاهم مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.