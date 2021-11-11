حظك اليوم برج العقرب الخميس 11-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته الغيورة، فعندما يحب لا يرغب أن يقترب أحد من الشخص المقرب لقلبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.