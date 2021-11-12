«فتاة الميكروباص»: السائق تحرش بي وتلقيت تهديدات بعد إبلاغي عنه

روت الطالبة رانيا سليمان، بالفرقة الأولى كلية حاسبات ومعلومات، تفاصيل التحرش بها داخل ميكروباص، عندما كانت في طريقها إلى الجامعة.

وقالت الطالبة، إنها فوجئت في نصف الطريق، بأن السائق يمسك يدها بشكل قوي عندما كانت تعطيه الأجرة، وكرر ذلك مع الفتاة التي كانت تجلس بجانبها، الأمر الذي جعلها تشعر بالخطر.

السائق حسس على جنبها فضربته بالكوع

وأضافت «سليمان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «MBC مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن السائق تعمد ملامسة جانب جسدها، ما دفعها لضربه باليد.

وتابعت أنها في تلك اللحظة كانت تتحدث مع صديقتها عبر تطبيق «واتساب»، وروت لها ما يفعله السائق، بينما نصحتها الأخيرة بأن توثق تحرشه بها بواسطة كاميرا هاتفها المحمول.

وأضافت الطالبة رانيا سليمان، أنها عملت بنصيحة صديقتها وبدأت فعلًا في تصوير السائق وهو يحاول التحسس بجسدها ويمسك بساقها، موضحةً أن سائق الميكروباص، تحرش بها ثلاث مرات ولم يتوقف عن فعلته، ما دفعها لتوثيق المشهد.

واحتفظت الفتاة برقم العربية لتحرير محضر للسائق: وعقبت: «السائق تحرش بي ولما شافني بصور قال لي أنتي لازم تيجي معايا مش هتمشي مادام بتصوري، فزقيته ونزلت بسرعة ورفعت الفيديو على السوشيال ميديا عشان محدش يركب معاه».

مساعدة الشرطة لها للقبض على السائق المتحرش

وأشارت إلى أنها تواصلت مع أسرتها بعد نزولها من السارة الميكروباص، وطلبوا منها أن تذهب إلى قسم شرطة التجمع الخامس، من أجل تحرير محضر ضد السائق.

وأكدت أن رجال الشرطة تحركوا لمساعدتها، وتم القبض على السائق المتحرش، مضيفةً أنها تلقت تهديدات عبر مواقع التواصل من أقارب السائق، وشككوا في صحة الفيديو الذي صورته.