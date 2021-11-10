ضحية التحرش على يد سائق ميكروباص تكشف التفاصيل: صوَّرته وعملت محضر

قال «رانيا.س»، التي تعرضت للتحرش على يد سائق بمنطقة الحصري بمنطقة أكتوبر: «إن السائق وضع يده على يدي وظهري ولكنني على الفور اتصلت بصديقة لي وأكدت على ضرورة تصويره للقيام بعمل محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وصوَّرته بالفعل دون أن يشعر، وأنه أدرك في نهاية الخط أنني أصوره وهددني أن أترك له هاتفي المحمول أو أن أكمل معه».

لمس مناطق حساسة بجسدي

وتابعت رانيا لـ«الوطن»: «أنا كنت رايحة الجامعة بالتجمع الخامس وراكبة من موقف الحصري وركبت في الكرسى الأمامي، وفوجئت بأنه يلمس جسدي، قمت بعمل محضر واتخذت الإجراءات القانونية ضده وأرفقت مقطع الفيديو المصور في المحضر»، موضحة: «أدليت بأقوالي أمام النيابة بما حدث معي، وبعدها علمت بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه، خضع لجلسة تحقيق حول الواقعة».

بداية التفاصيل

وكانت الفتاة، قد نشرت مقطع فيديو أمس، قالت فيه: «كنت راكبة التجمع من موقف الحصري، مكنش فيه غير مكانين جنب السواق وأنا ركبت، وفيه بنت جنبي، وفي نص الطريق، حاسيت بحاجة على رجلي، وأنا مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش، فتراجعت للخلف، لكن كان مصمم برضو لحد ما قررت أطلع تليفوني وأصوره على الأقل آخد حقي بشكل قانوني، إيده كانت مش ثابتة وكان عمال يديني في جنبي».

وتابعت: «هو طبعا مش بيديني في جنبي هو عاوز يلمس أي حتة وخلاص، فصورت اللي صورته وخوفت أوجه الفون عند وشه، ولما كله نزل قولت هنزل، لسه باخذ شنطتي فلاحظ إن الكاميرا مفتوحة فشد إيدي ومرضيش إن أنزل، وقالي: يا تيجي معايا يا تجيبي التليفون، ففضلت أقاوم ونطيت من العربية، وأول ما نزلت صورته وصورت العربية».