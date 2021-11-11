حبس عامل تحرش بطفلة داخل دار تحفيظ قرآن بالغربية

أصدر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفرالزيات، بمحافظة الغربية، قرارا بتجديد حبس متهم بالتحرش بإحدى التلميذات داخل دار تحفيظ قرآن، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، بتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغا يفيد بقيام «س.ب»، 40 عام ربة منزل، مقيمة بقرية قسطا، إحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات بتحرير محضر يفيد بتعرض طلفتها «ج.م»، 11 عاما، تلميذة في الصف السادس الإبتدائي للتحرش من قبل المدعو «م.ف»، 37 عاما، مقيم بنفس القرية، وذلك خلال تحفيظ القرآن الكريم للتلاميذ.

عرض فيلم إباحي

وأوضحت ربة المنزل في بلاغها، أن المتهم تحرش بطفلتها وقام بعرض مقاطع فيديو، من الأفلام الإباحية على الهاتف المحمول، للتلميذة وقيامه بأفعال تتنافى مع السلوكيات والقيم الأخلاقية والإنسانية، بعد خلع ملابسه، ومحاولته تقبيل الطالبة، والتحرش بها.

القبض على المتهم

وتمكنت المباحث الجنائية، من القبض على «م.ف»، ويبلغ من العمر 37 عاما، عامل بمصنع رنجه بالقرية، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة، قررت تجديد حبسه 15 يوماً، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة بالصف السادس الابتدائي.

حريق في مخزن

من جهة أخرى، اندلع حريق هائل بورشة أجهزة تبريد وتكييف بمنطقة المنشية الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم اخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وأسفر الحريق عن خسائر مادية بالورشة وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .