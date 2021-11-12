المشدد 6 سنوات لصيدلي يتاجر بالمواد المخدرة في عين شمس

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صيدلي حر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازته جوهر «الترامادول» بقصد الإتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي، محمد كامل عبدالستار، وأمانة السر رجب شعبان، محمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 13167 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم «ماجد. م» يبلغ من العمر 55 عامًا، صيدلي حر، أحرز بقصد الإتجار جوهر «الترامادول» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

تحريات الشرطة

وورد في أقوال الشهود، وعلى رأسهم مفتش صيدلي بمديرية الشؤون الصحية، أنه حال مباشرة عمله، انتقلت إلى الصيدلية محل الضبط وبتفتيش الصيدلية عثرت على 269 قرص ترامادول مخدر، وبمواجهة المتهم مالك الصيدلية فر هاربًا.

وجاء في تحريات مقدم شرطة الإدارة النهائية، أنها توصلت إلى حيازة المتهم المضبوطات بقصد الاتجار.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على 6 مواطنين بالإسكندرية في مبلغ أكثر من 2 مليون جنيه، وذلك بحجة أنه سيقوم بتوظيفها واستثمارها في تجارة وتصنيع المنظفات والصابون السائل، مقابل فائدة شهرية تقدر بنسبة 16% أرباح على المبالغ التي حصل عليها.

وتبين أن المتهم يدعى «ذكي .ع»، كان يعمل مندوب مبيعات بإحدى الشركات، وعمل على تكوين نشاط غير شرعي مماثل، ووسع ذلك النشاط حتى عرض على 6 من معارفه بالإسكندرية، استثمار أموالهم في تجارة وتصنيع الصابون السائل.