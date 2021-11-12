متحدث «الكهرباء» يكشف تفاصيل استحداث طرق جديدة لتحصيل الفواتير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة في إطار التحول الرقمي، تعمل على تقديم الخدمات بطريقة سهلة للمواطن، موضحا «أطلقنا تطبيق (خدمات الكهرباء الذكية)، والذي يشمل 17 خدمة عن طريق الإنترنت»، مؤكدا أن المواطن من خلال هذا التطبيق يستطيع دفع فواتير الكهرباء، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، على شاشة «الحدث اليوم».

التطبيق يوفر العديد من الخدمات مثل تركيب العداد

وأضاف «حمزة»، أنه من الممكن أن يدفع المواطن قيمة الفواتير من خلال منافذ الدفع الإلكترونية أو المحافظ البنكية، موضحًا في الوقت ذاته أن المواطن يستطيع الاستعلام عن الفاتورة والدفع بصورة سهلة من خلال التطبيق الجديد، كما أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات مثل تركيب العداد أو تغير ملكية العداد وخلافه.

شبكات نقل الكهرباء تلعب دورا مهما في استقرار التغذية الكهربائية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شبكات نقل الكهرباء يتم استخدامها في نقل التيار الكهربائي بين المحافظات، والربط بين الدول وبعضها، كما أن شبكات نقل الكهرباء تلعب دورا مهما في استقرار التغذية الكهربائية، فقبل 2014 كانت هناك مشكلة في إنتاج الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتم العمل على حل تلك المشكلة بإحلال وتجديد وإنشاء شبكات نقل كهرباء.

مصر عملت على تطوير ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء

وأردف أنه جاري العمل على تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الصعيد وسيناء، فالدولة المصرية عملت على تطوير ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فضلًا عن اهتمام من الرئيس السيسي، بأهمية تدعيم سيناء بالطاقة الكهربائية عن طريق إنشاء محطات كهرباء وشبكات نقل الكهرباء.