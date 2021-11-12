«الأوقاف» تقرر إعادة تنظيم أعمال مجالس إدارات المساجد

صرح الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه عملا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها في خدمة المسجد أو خدمة المجتمع؛ ينبه على جميع المديريات سرعة موافقة الوزارة بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده أو آخرين عامين أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع.

آخر موعد لإجراءات تجديد الاعتماد

وأضاف أن ذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، حتى يتسنى للقطاع الديني إصدار قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة.

وتابع أن أي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021م يعد منحلا وغير رسمي ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها القطاع الديني، وعلى كل مديرية رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفع ذلك لرئيس القطاع الديني لاعتماده، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع.

واستطرد أن ذلك من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب من واقع السجلات الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة.

وزير الأوقاف: الوزارة تعمل على حوكمة التبرعات

من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على حوكمة التبرعات بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويحول دون سوء استخدامها ويدرأ أي شبهة تجاوز في التعامل معها.

وأكد في تغريدة له عبر تويتر على أن التبرع عبر الدفع غير النقدي يسهم بقوة في حوكمة التبرعات داعيا بشدة إلى تبني ذلك.