خصم 50% لو عاوز تشتري موبايل جديد بالبطاقة الائتمانية.. اعرف الطريقة

ينتظر الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أي من الأشياء بأسعار مخفضة شهر نوفمبر للاستفادة من عروض البلاك فرايداي، ومن أكثر الأشياء التي يقبل الناس على شراءها في تلك العروض هي الأجهزة الكهربائية والتلفزيونات والموبايلات، ويقدم البنك التجاري الدولي لراغبي شراء موبايل جديد عرض خاص حتى آخر شهر نوفمبر الجاري، حيث يمكنهم شراء موبايل جديد بخصم 50% عند الشراء بالبطاقة الائتمانية، كما يمكن التقسيط بدون فوائد على مدار 24 شهرا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل عرض بنك CIB لشراء موبايل جديد بالحصول على خصم 50% بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك، في إطار عروض البلاك فرايداي، وفق الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

كيف تحصل على خصم 50% عند شراء موبايل جديد؟

قدم البنك التجاري الدولي عرضا خاصا لعملائه الحاملين لـ البطاقة الائتمانية، بإمكانية حصولهم على خصم 50% عند شراء موبايل جديد من إحدى شركات الاتصالات، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المنتج على مدار 24 شهر بدون فوائد، وذلك عند الشراء بالبطاقة الائتمانية التابعة للبنك، كما أن العرض متوفر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

مميزات البطاقة الائتمانية من بنك CIB

- تتيح البطاقة للعملاء خصم يصل إلي 40% على مجموعة من أفضل المتاجر التي تناسب الاحتياجات الشخصية.

- يمكن الحصول على نقاط ومكافآت BONUS إضافية تصل إلى 40 ألف نقطة بقيمة 200 جنيه «20.000 عند وصول إجمالي مشترياتك بالبطاقة إلى 20.000 جنيه خلال 3 أشهر من إصدار البطاقة».

- يمكن الحصول على 2 نقطة BONUS على كل جنيه للمشتريات عند استخدامك للبطاقة لاستبدالها في مجموعة من المتاجر المشاركة بالبرنامج.

- يمنح البنك حاملي البطاقة فرصة إدراجه في برنامج تأمين على الحياة بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

- يمكنكِ الآن إصدار حتى 4 بطاقات إضافية بدون مصاريف لجميع أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، وسيتم إصدار البطاقة للذكور بنفس تصميم بطاقة Titanium.