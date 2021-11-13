محافظ أسوان يرفع درجة الاستعداد للقصوى: أمطار وعواصف مشفنهاش من 11 سنة

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أسباب منح المحافظة لطلاب المدارس إجازة، غدا الأحد، قائلا: «الطقس السيء يضرب المحافظة حاليا»، موضحًا أن الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الساعات الأخيرة، لم تحدث بهذا الشكل منذ 11 عاما، مضيفا: «مش أمطار بس، ده ثلج وعواصف كمان».

وأضاف «عطية»، في مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن المحافظة لجأت إلى الإجازة لإتاحة الفرصة أمام قوات الحماية المدنية للقيام بدورهم في التعامل مع الأمطار، وصيانة المدارس المتضررة من الأمطار، والمحتمل أن تستمر حتى الغد أيضا، موضحا أن المحافظة رفعت حالة استعداداتها إلى الدرجة القصوى للتعامل مع هذه الأمطار الغزيرة.

محافظ أسوان: الأمطار والرياح نتج عنها إصابة 503 أشخاص بلدغات العقارب

وأشار محافظ أسوان، إلى أن الأمطار والرياح صاحبها ظهور عقارب نتج عنها إصابة حوالي 503 مواطنين من أبناء المحافظة بلدغات هذه العقارب، موضحا أن جميع الحالات تم تطعيمها سريعا بالمصل المضاد لسموم ولدغات هذه العقارب، متابعا: «والحمد لله الموضوع عدى على خير، ولم تسبب هذه العقارب في وفاة أي شخص».

الأمطار أغرقت شوارع المحافظة

وكانت محافظة أسوان شهدت هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة، صاحبها انتشار لأصوات الرعد وأضواء البرق في أنحاء المحافظة، في الوقت الذي غمرت فيه المياه شوارع المحافظة بعد الأمطار التي استمرت لساعات طويلة، وفور حدوث ذلك انتشرت قوات الخدمات الأمنية والمرورية وخدمات الطوارئ والإسعاف في أسوان، بعدما تسببت الأمطار في غمر شوارع كثيرة بالمحافظة بالمياه.